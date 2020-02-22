بعد افتتاح مكتبه بالرقطة “الهلال الأحمر الليبي” يباشر مهامه

الرقطة 22 فبراير 2020 (وال) – قال رئيس مكتب الهلال الأحمر بمنطقة الرقطة التابع للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي فرج عمران إن المكتب باشر تنفيذ مهامه بعد افتتاح مكتبه بالمنطقة في الأيام القليلة الماضية .

عمران أضاف – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أن الفرع يقدم خدماته إلى كل من منطقة الرقطة، وشط البدين، وسيدي عبدالعاطي، وكركورة إضافة إلى المطيفلة غرب بنغازي .

وحول المهام التي قام المكتب بتنفيذها، أكد عمران أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية توزيع مواد غذائية متنوعة وحليب أطفال إلى مناطق اختصاص المكتب، حيث تم استهداف الأسر المحتاجة، مضيفًا أن المكتب قام بتوزيع مهام عمله على المتطوعين كلا حسب اختصاصه.

وأثنى عمران على الأمانة العامة للهلال الاحمر الليبي ورئيسها قيس الفاخري، وخالد الوزري على دعمهم للعمل الخيري والإنساني ومتابعة نشاطات المكتب بمنطقة الرقطة، مقدماً الشكر إلى السادة المتطوعين بالمكتب من المنطقة وما جاورها . ( وال – الرقطة) ع م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال