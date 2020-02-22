الجروشي: النواب المنشقون في طرابلس يوفرون غطاء سياسيا للإرهابيين

اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، اليوم نواب المجلس المنشقين والموجودين في طرابلس بتوفير غطاء سياسي للجماعات الإرهابية.

وقال الجروشي في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن هناك أربعين نائبا في طرابلس منشقين عن مجلس النواب، مطلوبين للعدالة بتهمة خيانة الوطن وجلب المستعمر، مشيرا إلى أنهم يمثلون اغتصابا لإرادة الشعب الليبي، وسلبا لسلطة مجلس النواب، بالإضافة إلى شق الصف الوطني، وتعميق شرخ الفتنة، وتمزيق مصالح الشعب، حسب وصفه.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن النواب المنشقين لم يحترموا الإعلان الدستوري، وحنثوا بالقسم، ونكثوا العهد.

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