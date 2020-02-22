النايض يناقش الملتقيات الاجتماعية وآلية البناء عليها مع فريق الأمن القومي الأمريكي

ناقش رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض، مع نائبة مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبة رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الحراك المجتمعي الليبي، لا سيما ملتقى ترهونة وبني وليد وما نتج عنهما.

النايض خلال اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض بدعوة من نائبة رئيس مجلس الأمن القومي وفريقها، تطرق إلى سبل البناء على الملتقيات المجتمعية للوصول إلى حلول ليبية حقيقية للأزمة الراهنة، حيث اتفق الجانبان على الاستمرار في البناء على هذه الملتقيات والترتيب لاجتماعات مختصة في هذا الشأن.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، فقد طالب النايض الولايات المتحدة باتخاذ موقف قوي بشأن تدخل تركيا في ليبيا، ووضع حد لإرسالها العتاد والمقاتلين الإرهابيين، والترتيب مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

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