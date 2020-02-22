مفوضية كشاف بنغازي تحتفي بالموروث الليبي

في عيدها السادس والستين، أكدت الحركة الكشفية على ترسيخ الموروث الثقافي والشعبي من خلال معرض هو الأول من نوعه نظمته مفوضية كشاف بنغازي جسد ثقافة المدن الليبية المتنوعة وعرض جزءا من تقاليدها في اللباس والمأكولات والأشغال المختلفة.

رحلة الوجود في تراثنا المنشود شعار اتخذته المفوضية لتبرز ثقافة الليبيين وتراثهم الذي عهدوه على مر حياتهم، واستحضرت التاريخ من خلال إقامة معرض للصور يوضح نشاطات الكشافة منذ تأسيسها وكذلك التراث الأصيل لدى الليبيين .

حضور كبير وعروض لافتة جسدت معاني الود والإخاء لدى الليبيين وغرست في نفوس الحاضرين حبهم لتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها على مر الزمن.

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