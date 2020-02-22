اخبار ليبيا الان

المحجوب: يجب اتخاذ موقف دولي تجاه تدخل أردوغان في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن تصريحات أردوغان بإرسال مرتزقة إلى ليبيا تدل على مدى تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء، بما فيهم مجلس الأمن.
وأضاف المحجوب في تصريح نقلته صحيفة اليوم السابع، أن مجلس الأمن يدرك أن ليبيا تحت البند السابع، وبالتالي من المفترض أن يوقف كل هذه الأمور، خاصة وأن هناك حظرا للأسلحة على ليبيا، والعديد من القرارات التي اتخذت في هذا الجانب، وآخرها تفاهمات برلين، وما حدث في ميونخ.
المحجوب طالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف تجاه الخرق الذي تقوم به تركيا في ليبيا، مؤكدا التزام الجيش بوقف إطلاق النار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اهم من اعترافه اعتراف قبطان السفينة اللبنانية نانا المحتجزة فى ايطاليا بنقل اسلحة ومرتزقة من تركيا وتم تحويلهم للقضاء الايطالى ويجب مطالبة سلامة بارسال محققين من الامم المتحدة بعد وجود ادلة دامغة تدين اردوغان والسراج ويجب فرض عقوبات اوربية واممية عيهم على الاقل مصادرة ارصدتهم وحظر سفرهم لاوربا

    رد

  • على القضاء الايطالى اصدار قرار بضبط وجلب المتهمين فى تهريب الاسلحة من تركيا الى ليبيا من واقع اعترفات القبطان نانا اللبنانية ووضع السراج وباشاغا واردوغان واكار على قوائم الترقب الايطالية لتسليمهم للقضاء الايطالى

    رد