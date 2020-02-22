إغلاق مستشفى الهريش في درنة

أصدرت بلدية درنة وجهاز الحرس البلدي التعليمات بالإخلاء الفوري لمستشفى الهريش بعد أن حلت به عدة مشاكل قد تنتج عنها كارثة صحية وبيئية بسبب تسرب مياه الصرف الصحي، وقد تكفلت البلدية بإعداد تقرير مفصل بالخصوص ليتم إنجاز مشروع الصيانة المتفق عليه في مدة قدرت بـ3 أشهر

وبصرف النظر عن سوء البنية التحتية للمستشفى فإن العاملين والأطقم الطبية فيه يعملون جاهدين من أجل توفير الخدمات للمرضى ومتابعة علاجهم، في وقت لم تعد فيه طبيعة المبنى جاهزة لتوفير الخدمات لمدينة تعدادها حوالي 120 ألف نسمة ما دفع الجهات المسؤولة في المدنية إلى إصدار الأوامر بالإخلاء والعمل على الصيانة بشكل سريع حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه.

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