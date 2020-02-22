هيئة الكهرباء: الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية مستقرة

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء ربيع خليفة اليوم عودة حقل التحدي للعمل من جديد، واستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

وأوضح خليفة لقناتنا أن خروج حقل التحدي التابع لشركة سرت أمس عن العمل تسبب في عجز الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن هذا الحقل يعد من أهم الحقول التي تغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بمقدار سبعين مليون قدم مكعب.

المتحدث باسم الهيئة طالب المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، حتى يسهم الجميع في استقرار الشبكة.

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