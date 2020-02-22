مصلحة المطارات تعلن تسليم معدات صيانة للمطارات التابعة لها

أعلنت مصلحة المطارات تسليم معدات صيانة لمكاتب الصيانة والتشغيل بجميع المطارات التابعة للحكومة الليبية، مؤكدة استمرارها في توفير احتياجات المطارات بدعم من رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العامة للمواصلات.

وأوضحت المصلحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الإمكانيات للمطارات التابعة لها، مؤكدة أنها مستمرة في توريد بقية التجهيزات حسب احتياجات المطارات، كما ستشرع المصلحة خلال الأيام القادمة في توزيع أسرة فردية ومراتب وأغطية لكل المطارات وتسليمها للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الحراسة الليلة والمبيت بالمطارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا