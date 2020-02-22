الجروشي : “نواب طرابلس” يُوفرون غطاء سياسيا للجماعات الإرهابية

العنوان_بنغازي

اتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، النواب المنشقين في طرابلس بـ “الخيانة”، مشيرا إلى أنهم يوفرون غطاء سياسيا للجماعات الإرهابية.

وقال “الجروشي”، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم السبت، إن هناك 40 نائبا في طرابلس منشقون عن مجلس النواب مطلوبون للعدالة بتهمة خيانة الوطن وجلب المستعمر التركي.

وأضاف “إنهم يمثلون اغتصابا لإرادة الشعب الليبي وسلبا لسلطة مجلس النواب بالإضافة إلى شق الصف الوطني وتعميق شرخ الفتنة وتمزيق مصالح الشعب”.

وتابع “النواب المنشقون يوفرون الغطاء السياسي لأفعال الإرهابيين والمجرمين في العاصمة باجتماعهم وانتخابهم لابن أخ وزير خارجية الوفاق غير الشرعية رئيساً لهم يعد تجسيدا للقبلية والجهوية وتكريسا للمحسوبية”.

واعتبر أن “حقيقة هؤلاء المنشقين يمثلون جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم”.