فخامة رئيس مجلس النواب يشارك في إحياء الذكرى الخامسة لهجوم القبة الإرهابي

القبة 22 فبراير 2020 (وال) – شارك فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، في الذكرى الخامسة للعملية الإرهابية التي استهدفت مدينة القبة والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات المصابين.

والقي فخامته كلمة بهذه المناسبة في حضور أسر الشهداء وعدد من سكان المدينة مترحمًا فيها على الضحايا الذين استشهدوا في هذا التفجير الإرهابي والذي قامت به ونفذته الجماعات الإرهابية.

وافتتح فخامته على هامش الاحتفال ملعب لكرة القدم بنادي البرانس وهو من الملاعب المعتمدة رسميًا لدى الاتحاد الفرعي لكرة القدم بالجبل الاخضر والذي اطلق عليه اسم ملعب شهداء القبه تخليدا لهذه الذكرى بحضور أسر الشهداء وإدارة النادي وجمع غفير من سكان مدينة القبة . (وال – القبة)

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