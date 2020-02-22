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إعادة تفعيل بوابة السهلة “النجيلة الغربية” بالجفارة

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت القوة المكلفة من قبل مديرية الأمن وفرع الدعم المركزي الجفارة العمل في بوابة السهلة “النجيلة الغربية” بناء على تعليمات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بتفعيل البوابة بعد صيانتها وتجهيزها.

وجاءت هذه الخطوة وفقا للخطة الأمنية رقم واحد الصادرة عن مديرية أمن الجفارة، وبالتنسيق مـع الإدارة الـعامة للـدعم المركزي وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، حيث بدأ العمل بالبوابة وتطبيق القانون ومعاملة المواطنين وفقا للوائح والنظم وتسيير الحركة وتقديم المساعدات لهم.

يذكر أنه سيتم تفعيل جميع البوابات الـرئيسة في منطقة الجفارة وفـق الـخطة الـموضوعة وبمشاركـة كـافة الأجـهزة الأمـنية لـحفظ الأمـن داخـل الـمنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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