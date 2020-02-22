إعادة تفعيل بوابة السهلة “النجيلة الغربية” بالجفارة

باشرت القوة المكلفة من قبل مديرية الأمن وفرع الدعم المركزي الجفارة العمل في بوابة السهلة “النجيلة الغربية” بناء على تعليمات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بتفعيل البوابة بعد صيانتها وتجهيزها.

وجاءت هذه الخطوة وفقا للخطة الأمنية رقم واحد الصادرة عن مديرية أمن الجفارة، وبالتنسيق مـع الإدارة الـعامة للـدعم المركزي وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، حيث بدأ العمل بالبوابة وتطبيق القانون ومعاملة المواطنين وفقا للوائح والنظم وتسيير الحركة وتقديم المساعدات لهم.

يذكر أنه سيتم تفعيل جميع البوابات الـرئيسة في منطقة الجفارة وفـق الـخطة الـموضوعة وبمشاركـة كـافة الأجـهزة الأمـنية لـحفظ الأمـن داخـل الـمنطقة.

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