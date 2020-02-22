عميد خالد المحجوب: يجب اتخاذ موقف دولي تجاه تدخل أردوغان في ليبيا

بنغازي 22 فبراير 2020 (وال) – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن تصريحات أردوغان بإرسال مرتزقة إلى ليبيا تدل على مدى تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء، بما فيهم مجلس الأمن.

المحجوب أضاف في تصريح نقلته صحيفة اليوم السابع، أن مجلس الأمن يدرك أن ليبيا تحت البند السابع، وبالتالي من المفترض أن يوقف كل هذه الأمور، خاصة وأن هناك حظرا للأسلحة على ليبيا، والعديد من القرارات التي اتخذت في هذا الجانب، وآخرها تفاهمات برلين، وما حدث في ميونخ.

المحجوب طالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف تجاه الخرق الذي تقوم به تركيا في ليبيا، مؤكدا التزام الجيش بوقف إطلاق النار. (وال – بنغازي)

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