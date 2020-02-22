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“الرقابة على الأغذية” يضبط مخالفات بمطعم في الحشان

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بجولة تفتيشية على بعض المطاعم في منطقة الحشان برفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي داخل بلديات منطقة الجفارة.

وأظهرت الزيارة الميدانية التي قامت بها عناصر الرقابة لمطعم بمنطقة الحشان عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة مع وجود بعض الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك بداخل المبردات بالإضافة إلى مزاولة المكان العمل بدون ترخيص قانوني ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المكان وإحالة الضالعين في هذه المخالفات إلى الجهات ذات العلاقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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