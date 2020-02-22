الجروشي: النواب المنشقون في طرابلس مطلوبين للعدالة بتهمة خيانة الوطن وجلب المستعمر

طبرق 22 فبراير 2020 (وال) – صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن 40 نائب في طرابلس والمنشقين عن مجلس النواب مطلوبين للعدالة بتهمة خيانة الوطن وجلب المستعمر .

الجروشي أوضح أن هؤلاء النواب يمثلون اغتصاب لإرادة الشعب الليبي وسلب لسلطة مجلس النواب، بالإضافة إلى شق الصف الوطني وتعميق شرخ الفتنة وتمزيق مصالح الشعب .

وبين أن هؤلاء النواب المنشقين يوفرون الغطاء السياسي لأفعال الإرهابيين والمجرمين في العاصمة .

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن هؤلاء النواب المنشقين باجتماعهم وانتخابهم لابن أخ وزير خارجية الوفاق غير الشرعية رئيسًا لهم يعد تجسيدا للقبلية والجهوية وتكريسا للمحسوبية.

وبين أن النواب المنشقين عن مجلس النواب لم يحترموا الإعلان الدستوري واحنثوا بالقسم ونكثوا بالعهد، فكيف سيحترمهم الليبيين والمجتمع الدولي بعد ذلك .

وتابع أنه في الحقيقة هؤلاء المنشقين يمثلون جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة سياسياً، فقد كانوا غالبيتهم معنا منذ ميلاد مجلس النواب بطبرق عام 2014 لكنهم كانوا يشتتون في جهودنا الوطنية ويشدوا هممنا للوراء؛ مما ساعد على انحراف البوصلة الوطنية لمجلس النواب عن طريق الحق والحقيقة مرات عديدة.

وختم الجروشي أنهم بحق آفة الوطن و المتآمرين على شرف ليبيا . (وال – طبرق)

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