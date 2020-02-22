بركان الغضب: إعلان النفير والتعبئة العامة في زوارة

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 February, 2020

وجهت الغرفة الأمنية المشتركة زوارة، التابعة لقوات حكومة الوفاق، السبت، برفع درجة الاستعداد والتأهب وإعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتسخير كافة المقدرات والإمكانيات ببلدية زوارة الكبرى للمجهود الحربي.

وأوضحت عملية بركان الغضب، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أنه تم رفع حالة التأهب في محيط بلدية زوارة، بعد رصد تحركات و تحشيد لقوات الجيش الليبي و رصد بعض المكالمات الهاتفية التي تتضمن البدء بعمليات عسكرية.