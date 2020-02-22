باشاغا يغري أميركا بقاعدة عسكرية في ليبيا

العنوان_طرابلس

دعا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الولايات المتحدة لإقامة قاعدة في ليبيا لمواجهة نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا.

وقال باشاغا في تصريح إلى وكالة «بلومبرغ» أمس الجمعة، إن حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع مارك إسبير خططًا لتقليص الوجود العسكري الأميركي في أفريقيا، وإعادة تركيز عمليات النشر عالميًّا على مواجهة روسيا والصين.

وأوضح الوزير أن «إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا، لكننا نأمل أن تشمل ليبيا حتى لا تترك مساحة يمكن أن تستغلها روسيا»، وأضاف «إذا طلبت الولايات المتحدة إقامة قاعدة، فنحن لن نمانع؛ لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من التدخلات الخارجية»، لافتًا إلى أن القاعدة ستؤدي إلى الاستقرار في المنطقة.

وأشار باشاغا إلى أن «دعم روسيا لقوات القيادة العامة جزء من استراتيجية أوسع»، قائلًا:« الروس ليسوا في ليبيا فقط من أجل (القائد العام للجيش المشير خليفة) حفتر، فلديهم استراتيجية أوسع في ليبيا وأفريقيا».

وأوضح أن أهمية ليبيا في البحر المتوسط من حيث امتلاكها ثروة نفطية وساحلًا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ «تتيح لروسيا أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا».