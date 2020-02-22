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باشاغا: إذا طلبت الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في ليبيا فلن نمانع

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، مؤكدًا أن حكومة الوفاق اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة وإعادة تركيز عمليات النشر عالميًا على مواجهة روسيا والصين.

باشاغا أضاف ، في حديث هاتفي مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية” : “إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار  في ليبيا”.

وتابع “ليبيا مهمة في البحر المتوسط، فهي تمتلك ثروة نفطية وساحلًا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ تتيح للدول أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا، فإذا طلبت الولايات المتحدة قاعدة، فنحن كحكومة ليبية لن نمانع، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وإبقاء الدول الأجنبية التي تتدخل عن بُعد، فالقاعدة الأمريكية ستؤدي إلى الاستقرار”، حسب قوله.

وحول الهجوم على السفارة الأمريكية في ليبيا، قال باشاغا: “نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من الخروج من هذا الحادث المؤسف، فجميع الليبيين يندمون عليه، ولم يكن الشعب الليبي هو من فعل ذلك، لكن مجموعة صغيرة من المجرمين الذين فعلوا ذلك”، حسب وصفه .

واختتم وزير الداخلية المفوض : “الأسلحة تتدفق إلى البلاد على الرغم من حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وقد تجد طريقها من ليبيا إلى مصر المجاورة، حيث وصلت الأسلحة المهربة من ليبيا إلى مقاتلي الدولة الإسلامية في سيناء وقطاع غزة الفلسطيني المجاور”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • اركع ياواطي هذا مستواك الجثو علي ركبتيك والانحناء لتقبيل حذاء المستعمر كيف لم يجدي معك تقبيل حذاء اردوغان أيش اللي بدلك وغير البوصله باتجاه أمريكا أكيد ضربة الجيش للميناء قد اعادت لك صوابك وادركت ان تركيا بوروغاندا ليس أكثر فلو تنفع لكان نفعت الجيش الحر الذي يقاتل في جيش سوريا بشار الاسد

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  • يا حثالات حكومه الفرقاطه يامن لا شرف لكم وكرامه لن يطيل في بقاءكم استجداء امريكا أولاً امريكا لا تؤجر قواعد في أي بلاد إلا من الحكومه الشرعيه في تلك البلاد وأمريكا اول من يدرك ان حكومة الصخيرات ليست شرعيه والي زوال ولم يحدث أن سبقك احد في عرض عرضه للإيجار فالشاعر قال هذه الارض هي العرض لنا وتغني بها المرحوم محمد صدقي فهل تبقي لك شرف بعد هذا العرض

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    • انت يا وزير العازه كما سماك احد الميشياويين انت غلبت تميم ابن موزه في القواده لامريكا ذاك الذي وسعه رقعة القاعده الامريكيه في قطر علي حساب قطر وكلفتهم ملايين الدولارات دفعها تميم بن موزه من قوت القطريين حتي اردوغانك مؤجر مؤخرته (تيتنه ) لامريكا وفيه مصيف في مدينه (كوشاداصي ) خاص للامريكيين لا يطأه قدم ابن البلد

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