رغم عدائه الواضح له .. السني: أي محاولة لمسار سياسي لن تنجح دون إشراك أنصار النظام السابق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، إن أي محاولة لمسار سياسي، لن تنجح دون مصالحة حقيقية، بالذات مع “أنصار النظام السابق”.

السني تابع في مقابلة له مع قناة “بي بي سي عربي”: “ أن موضوع الاجتثاث الذي يحدث في المنطقة العربية لأنصار الأنظمة السابقة بعد الثورات غير صحيح، فنحن مازلنا نمد يدنا بالمصالحة، ونرى أن هذا هو الحل الجذري للمشكلة الليبية”.

وواصل “كل المبادرة تتكلم عن بعض التقنيات السياسية، ولكن لم تضع يدها على جذر المشكلة وهي المصالحة الوطنية ومحاولة جلب كل الليبيين على طاولة واحدة في هذا الإطار”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24