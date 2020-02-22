“خلي الشرعية الدولية تنفعك”.. الساعدي مُهاجمًا السراج مجددًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

واصل المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، سامي الساعدي، هجومه الحاد على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مُلمحًا إلى أن الشرعية الدولية لن تنفعه.

“الساعدي” قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إلى السراج مرة أخرى.. اشتراط حفتر تفكيك “الميليشيات” ونزع سلاحها يعني زوال القوة التي مثلت سدًا منيعًا حماكم من أن تكونوا أسرى أو قتلى بيد “الجيش العربي الليبي” الذي ليس “ميليشيات”، حسب وصفه .

وتابع: “ويعني أيضًا خلوّ الساحة للديكتاتور حفتر ليفعل هو و”جيشه الوطني” ما شاءوا في العاصمة وما حولها، فلم نقل إن “الميليشيات” في طرابلس مثالية ولكنها هي القوة التي تحول دون عودة الطغيان والاستبداد، وكان الأولى بكم أن تسدوا خللها وتستكملوا نقصها لا أن تسارعوا لقبول شروط حفتر ولو باعتبارها شروطًا قابلة للنقاش”.

واختتم: “خلي الشرعية الدولية تنفعك زي ما نفعتك في هذه الحرب، وفي النهاية كما قال أجدادنا “خذ الكلام اللي يبكيك مش اللي يضحكك”، وهذا الكلام موجه لكل من لديه صلاحية اتخاذ قرار أو موقع سياسي أو عسكري”.

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