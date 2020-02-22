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“خلي الشرعية الدولية تنفعك”.. الساعدي مُهاجمًا السراج مجددًا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

واصل المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، سامي الساعدي، هجومه الحاد على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مُلمحًا إلى أن الشرعية الدولية لن تنفعه.

“الساعدي” قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إلى السراج مرة أخرى.. اشتراط حفتر تفكيك “الميليشيات” ونزع سلاحها يعني زوال القوة التي مثلت سدًا منيعًا حماكم من أن تكونوا أسرى أو قتلى بيد “الجيش العربي الليبي” الذي ليس “ميليشيات”، حسب وصفه .

وتابع: “ويعني أيضًا خلوّ الساحة للديكتاتور حفتر ليفعل هو و”جيشه الوطني” ما شاءوا في العاصمة وما حولها، فلم نقل إن “الميليشيات” في طرابلس مثالية ولكنها هي القوة التي تحول دون عودة الطغيان والاستبداد، وكان الأولى بكم أن تسدوا خللها وتستكملوا نقصها لا أن تسارعوا لقبول شروط حفتر ولو باعتبارها شروطًا قابلة للنقاش”.

واختتم: “خلي الشرعية الدولية تنفعك زي ما نفعتك في هذه الحرب، وفي النهاية كما قال أجدادنا “خذ الكلام اللي يبكيك مش اللي يضحكك”، وهذا الكلام موجه لكل من لديه صلاحية اتخاذ قرار أو موقع سياسي أو عسكري”.

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تعليقات

  • انت حمار ياساعدى فلا يوجد حتى الان اى حائل يمنع قتل السراج وعصابته فهم جميعا فى مرمى نيران الجيش الوطنى القادر على سحق المليشيات ولكن ذلك سيكون بكلفة تدميرية كبيرة للمدنيين والمنشآت فى العاصمة لهذا قبلت بالهدنة حتى تثبت للجميع ان الحل الوحيد هو تقدم الجيش لتحرير طرابلس ومصراطة باستخدام كامل قوته فالجيش الوطنى يمتلك تفوق جوى قادر على السيطرة على ارض المعركة والوصول لاى هدف ودليل قوة الجيش حماية الشعب الذى اغلق ابار النفط لتثبت ان ارادة الشعب اقوى من اى ضغوط دولية

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  • واضح ان الاخوانى ساعدى ابولهب الغريانى شرجيته بتوجعه من كثرة التردد على بيوت الدعارة باسطنبول حيث توجد قناته المسعورة فهو من الاخوان المثليين سقط من كس امه سهوا اثناء الزياط لهذا نراه متخلف عقليا نزل مع الخرة مثل اردوغان الذى نزل من كس امه تنزيل .

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