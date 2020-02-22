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باشاآغا: نتمنى أن تقيم الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن خطة لتقليص التواجد الأمريكي في افريقيا وإعادة تمركز قواتها ، دعا عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا لمواجهة ما وصفه بـ” نفوذ روسيا المتزايد في إفريقيا “.

باشاآغا قال في تصريح لوكالة “بلومبيرغ الأمريكية” تابعته وترجمته المرصد إن حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا وإعادة تمركز قواتها عالميًا لمواجهة روسيا والصين.

وقال باشاآغا بأن إعادة الانتشار للقوات الأمريكية ليست واضحة بالنسبة لهم، مضيفاً :”لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار ليبيا حتى لا تترك مساحة يمكن أن تستغلها روسيا” حسب زعمه.

وحذر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة من أن ما وصفه بـ”دعم روسيا لحفتر” كان جزءاً من خطة أكبر، زاعما بأن الروس ليسوا في ليبيا من أجل “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) فقط بل لديهم استراتيجية كبيرة في ليبيا وأفريقيا” حسب قوله.

وقال باشاآغا:” ليبيا مهمة في البحر المتوسط فهي تمتلك ثروة نفطية وساحلًا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ تتيح لروسيا أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا، إذا طلبت الولايات المتحدة قاعدة ، كحكومة ليبية ، فلن نمانع – لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وإبقاء الدول الأجنبية التي تتدخل بعيدة فضلاً على أن القاعدة الأمريكية ستؤدي إلى الاستقرار في ليبيا” حسب زعمه.

وبشأن الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي قال :” نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من تجاوز هذا الحادث المؤسف فجميع الليبيين نادمون عليه ولا يقفون ورائه، بل من قام بهذا العمل مجموعة صغيرة من المجرمين “.

وحذر باشآغا في ختام تصريحاته من  تدفق الأسلحة إلى البلاد على الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ، مضيفاً بأن هذه الأسلحة قد تجد طريقها إلى مصر، حيث وصلت الأسلحة المهربة من ليبيا إلى الدولة الإسلامية في سيناء وقطاع غزة الفلسطيني.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ميلشيات حفتر تتكون من ………..؟؟

    تتكون ميلشيات حفتر من عدة عصابات أجرامية وأصحاب السوابق الجنائية والجماعات الارهابية وهم :
    1- مخابرات احمد قذاف الدم رئيس جهاز التصفية من الصدشين وكتبية الأمن للأعمال القذرة بمافيهم مكافحة الشهرة .
    2- انصار مزيل البطشة أصحاب مشروع ليبيا الغد من الجماعات الارهابية والاخوانية المتخالفين معه .
    3- بقايا كتائب الخائن البراني اشكال وماتبقى اللواء 32 معزز .
    4- عصابات التهريب ( البشر – الوقود- أصحاب السوابق الجنائية – قطع الطرق – النهب – السطو المسلح ).
    5- الجماعات الارهابية (السليفة نبش القبور والزوايا- بقايا داعش الهاربة من سرت وخصوصاً عائلة الهريش الداعيشية بالكامل معه الهاربة من سرت – عصابات السليفة الداعيشة المتغلغلة في وزارة الاوقاف بحكومة الوفاق – سليفة الغرب المتفقين مع سليفة الشرق التغلغلين بالوزاتين).
    6- عصابات التشادية والسودانية والمصرية والروسية والخليجية والفرنسية .
    المهم فيه مخطط خطير يقوم بتنفيذه عصابات اليهودية العربية الاسلامية ضد الشعب الليبي المتمثلة عن طريق المحور الاول : الروس وفرنسا والمصريين والاماراتيين والسعوديين في حالة فشل الح ور الثاني بقيادة تركيا وامريكا مع السراج … لابد نجاح الحيور الاول بقيادة روسيا وفرنسا مع حفتر .. المحور الثاني يقوم بنفس الشئ تنفيذ الخطة اليهودية عن طريق تركيا وقطر وتونس والجزائر ايطاليا وبريطانيا إيران ضد الشعب الليبي من اجل تمكين اليهود في ليبيا والطرفين مقدمين تنازلات كبيرة لاسرائيل واليهود الليبيين في ليبيا برعاية الترامب بالاتفاق مع قيادات اليهودية السابقة بنظام معمر القذافي وعلى رأسهم سيف الاسلام واحمد قذاف الدم … الهدف الشعب الليبي والخطة يقوم بتنفيذها هؤلاء الاثنين سيف الاسلام واحمد قذاف الدم في حالة الفشل سيتم تقسيم الى دولتين دولة للقرامطة بقيادة سيف الاسلام واحمد قذاف الدم ودولة الاشاوس بقيادة سيف الاسلام واحمد قذاف الدم … واللعبة تتم برعاية واشراف الامم المتحدة والدول الخمس الكبرى … الهدف الشعب الليبي فقط … الحرب في ليبيا كلها على الشعب الليبي .

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