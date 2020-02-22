باشاغا: اقترحنا على أميركا إقامة قاعدة لدينا لمساعدتها في مواجهة روسيا

ترجمة سامر أبووردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 February, 2020

دعا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة في إحدى شمال إفريقيا لمواجهة نفوذ روسيا المتزايد في إفريقيا.

وقال فتحي باشاغا، في حديث لوكالة “بلومبرغ”، الجمعة، إن حكومة الوفاق اقترحت استضافة قاعدة، بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة وإعادة تركيز عمليات النشر عالميًا على مواجهة روسيا والصين

وتابع باشاغا: “إعادة الانتشار ليست واضحة بالنسبة لنا، لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار ليبيا، حتى لا تترك مساحة يمكن أن تستغلها روسيا.”، محذرا: “دعم روسيا لحفتر، كان جزءاً من مسعى أوسع للتأثير”

واستطرد قائلا: “الروس ليسوا في ليبيا فقط من أجل حفتر”. “لديهم استراتيجية كبيرة في ليبيا وأفريقيا”.

وأردف باشاغا قائلا: “ليبيا مهمة في البحر المتوسط: فهي تمتلك ثروة نفطية وساحلًا يبلغ طوله 1900 كيلومتر وموانئ تتيح لروسيا أن تنظر إليها كبوابة لأفريقيا”.

وأكمل: “إذا طلبت الولايات المتحدة قاعدة ، كحكومة ليبية ، فلن نمانع – لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وإبقاء الدول الأجنبية التي تتدخل عن بُعد. القاعدة الأمريكية ستؤدي إلى الاستقرار “.

وأشارت بلومبرغ، إلى أنه في أواخر شهر يناير ، قال إسبر إن الولايات المتحدة لن تسحب جميع قواتها من إفريقيا ، لكنه أقر بأن المراجعة جارية لمراعاة الاستراتيجية الجديدة التي تجعل مواجهة روسيا والصين هي الأولوية. لدى الولايات المتحدة حوالي 6000 جندي في إفريقيا ، بمن فيهم أولئك الذين يحرسون المنشآت الدبلوماسية ، وفقًا لمسؤول دفاعي.