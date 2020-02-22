تقرير: ما يحدث في ليبيا “حرب دولية مصغرة”

سلطت منظمة بروجيكت سنديكيت، التشيكية، الضوء على الملف الليبي، عبر مادة صحفية لبيرنارد هيكل، وصف فيها الحرب في ليبيا، بــ”المعقدة” بشكل كبير، بسبب دخول القوى الإقليمية والعالمية التي تتنافس لأجل النفوذ والسيطرة على موارد الطاقة.

وأشار هيكل في تحليله إلى أن ما يحدث في ليبيا يمثل حربا مصغرة أدت إلى زعزعة المنطقة، وأن استمرارها، قد يؤدي إلى مزيد من موجات اللاجئين منها إلى أوروبا، مؤكدا أنها حرب أهلية بين فصائل قبلية وإقليمية، إضافة إلى دخول المعتقدات الإيديولوجية فيها، من أجل التنافس على ثرواتها.

وتطرق الكاتب، إلى معركة طرابلس، مذكرا أن الجيش الوطني أصبح يسيطر على مساحات كبيرة في ليبيا، وأن طرابلس لم تسقط بسبب الدعم الذي تحصلت عليه حكومة الوفاق، من تركيا.

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