بعد دعوة البعثة له .. الأطيوش يعتذر عن المشاركة في إجتماع جنيف

ليبيا – إعتذر شيخ قبيلة المغاربة صالح باشا الأطيوش عن تلبية الدعوة التي وُجهت له من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في اجتماعات جنيف 14+14 .

وقالت مصادر مقربة من الأطيوش لـ المرصد اليوم السبت أن شيخ قبيلة المغاربة قد اعتذر بالفعل عن حضور مسار جنيف المزمع عقده خلال اليومين القادمين مثنياً على جهود البعثة على أن تسهم في إنفراجة قريبة للقضية الليبية .

ووفقًا لذات المصادر فأن إعتذار الأطيوش يأتي ” إنطلاقًا من مواقفه السابقة بعدم قناعته من جدوى كل الاجتماعات التي تنعقد خارج ليبيا وأن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا بحوار ليبي ليبي داخل ليبيا ولا مانع أن رعته البعثة الأممية في ليبيا ” .

يشار إلى أن البعثة الأممية تعتزم إطلاق مسار جنيف 14+14 كمسار مجتمعي وسياسي بالتوازي مع المسار العسكري المعروف باسم 5+5 والذي لم يسفر حتى الآن عن أي نتائج ملموسة .

المرصد – متابعات

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