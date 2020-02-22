الحمروش: التهمة الموجه لـ بن عامر منذ 84 بخصوص الصادق الشويهدي باطلة

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 February, 2020

قالت وزير الصحة السابقة فاطمة الحمروش، إن تصريحاتها، في لقاء تلفزيوني عبر قناة “الوسط”، التي تحدثت فيها عن مشاركة د.هدى عبد الناصر، في محاكمة الصادق الشويهدي عام 1984 والتعلق برجليه خلال عملية شنقة، كانت بناء على قناعة بذلك لشبه بين د.هدى وشخصية أخرى كانت من ضمن الحضور خلال المحاكمة، إضافة إلى انتشار الخبر المغلوط وتداوله بشكل واسع حينها وبعدها، مع عدم قيام بن عامر بالنفي، أو أي جهة مسؤولة”

وتابعت الحمروش، خلال بيان إيضاح واعتذار، “بعد إذاعة اللقاء، وردني من الأدلة الدامغة ما يكفي لإثبات أن التهمة الموجهة إلى بن عامر منذ عام 1984 باطلة، ولا أساس لها من الصحة”، آملة من بن عامر والمتابعين للشأن الليبي قبول اعتذارها