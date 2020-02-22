طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية ليوم الاحد.. منخفض جوي وأمطار جيدة

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الاحد أن تشهد المنخفض جوي يتحرك نحو الشمال الشرقي ونتوقع امطار جيدة الليلة بالجبل الاخضر وساحل طبرق .

وبحسب التقرير فإن المنخفض يدفع بتيارات شمالية وسحب منخفضة على ساحل بنغازي والخليج والساحل الغربي مع امكانية هطول امطار متفرقة الليلة وصباح الاحد، فيما تشهد غالبية مناطق الوسط والجنوب طقس مستقر وقليل السحب.

طقس المناطق الشرقية:

من المتوقع تكاثر للسحب مع امطار متوقعة الليلة وصباح الغد تكون متوسطة الى جيدة بمناطق الجبل الاخضر وساحل طبرق وامساعد وتتعمق حتى شمال البطنان، وتكون حركة الرياح شمالية نشطة السرعة تصل 50 كلم / ساعة.

واشار التقرير إلى أن هذه التقلبات تعبر لاحقا نحو الشرق وتبتعد بالتدريج لذلك تبدا الاجواء بالاستقرار التدريجي بداية من مساء الغد.

وأفاد التقرير أن كميات الامطار المتوقعة مابين 1-5 ملم ببعض مناطق الساحل الغربي والخليج ، ومابين 5-20 ملم بالجبل الاخضر وساحل طبرق.

طقس المناطق الغربية:

تكون الأجواء بين صافية وغائمة مع ريح ونسمة بحرية معتدلة ومن المتوقع يكون هطول زخات خفيفة بشكل متفرق وعابرة خصوصاً ف بعض المناطق الساحلية.

طقس مناطق الوسط والجنوب:

تكون الأجواء مابين صافية ومغيمة وخصوصاً بمناطق الجنوب الشرقي ومن المتوقع هطول الامطار مابين خفيف ومتوسط جهة الجغبوب ، اجغره ، أوجله ، جالو والمناطق القريبة منها. والله أعلم.

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