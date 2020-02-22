اخبار ليبيا الان

البريقة: إمدادات الديزل والغاز مستمرة بشكل طبيعي

تم النشر منذُ 35 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في المنطقة الشرقية السبت عن انتهاء ناقلة الوقود “موناكو” من إفراغ شحنة وقود ديزل في مستودعات راس المنقار بميناء مدينة بنغازي.

ووفقا لبيان الشركة فإن كمية الديزل بلغت أكثر من 37 مليون لتر، موضحة بأنه سيتم الشروع مباشرة في ضخها للسوق المحلية عبر شركات التوزيع المعتمدة لضمان وصولها للمواطنين.

وفي سياق منفصل قالت الشركة بأنها قامت ببيع أكثر من 25 ألف أسطوانة غاز طهي خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، وذلك في إطار تلبيتها لطلبات أصحاب مراكز بيع الأسطوانات البالغ عددهم 55 مؤكدة سير العمل بشكل اعتيادي وعلى استمرار تغذية السوق المحلية بشكل طبيعي لتفادي أي أزمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك