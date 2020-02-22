البريقة: إمدادات الديزل والغاز مستمرة بشكل طبيعي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في المنطقة الشرقية السبت عن انتهاء ناقلة الوقود “موناكو” من إفراغ شحنة وقود ديزل في مستودعات راس المنقار بميناء مدينة بنغازي.

ووفقا لبيان الشركة فإن كمية الديزل بلغت أكثر من 37 مليون لتر، موضحة بأنه سيتم الشروع مباشرة في ضخها للسوق المحلية عبر شركات التوزيع المعتمدة لضمان وصولها للمواطنين.

وفي سياق منفصل قالت الشركة بأنها قامت ببيع أكثر من 25 ألف أسطوانة غاز طهي خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، وذلك في إطار تلبيتها لطلبات أصحاب مراكز بيع الأسطوانات البالغ عددهم 55 مؤكدة سير العمل بشكل اعتيادي وعلى استمرار تغذية السوق المحلية بشكل طبيعي لتفادي أي أزمات.

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