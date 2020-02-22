حملة تشجير تطوعية في منتزه صرمان

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نظمت جمعية الهلال الأحمر الليبي شعبة صرمان بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية ومديرية الأمن بالمدينة والفرقة الأولى أشبال بفوج الكشاف، حملة تشجير تطوعية لغرس عدد كبير من أشجار الغابة بمنتزه صرمان الوطني.

تستهدف حملة التشجير التطوعية، غرس شتول أشجار الغابة وسط المنتزه من عدة أنواع منها أشجار الصنوبر الحلبي والصنوبر العمودي، بهدف تجديد الغابة بالأشجار والمحافظة على الغابة وحمايتها من الرياح وصوناً للغطاء النباتي من التصحر والجفاف.

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