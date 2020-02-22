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حملة تشجير تطوعية في منتزه صرمان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

نظمت جمعية الهلال الأحمر الليبي شعبة صرمان بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية ومديرية الأمن بالمدينة والفرقة الأولى أشبال بفوج الكشاف، حملة تشجير تطوعية لغرس عدد كبير من أشجار الغابة بمنتزه صرمان الوطني.

تستهدف حملة التشجير التطوعية، غرس شتول أشجار الغابة وسط المنتزه من عدة أنواع منها أشجار الصنوبر الحلبي والصنوبر العمودي، بهدف تجديد الغابة بالأشجار والمحافظة على الغابة وحمايتها من الرياح وصوناً للغطاء النباتي من التصحر والجفاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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