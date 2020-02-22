حسابات تركية على تويتر تتحدث عن الأمر.. تداول أنباء عن مقتل قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سوسيال بعد إصابته في قصف ميناء طرابلس

أخبار ليبيا24

تحدثت أنباء متداولة عن مقتل الجنرال خليل سوسيال عضو هيئة أركان الجيش التركي وقائد القوات التركية في ليبيا، إثر إصابته في قصف شنته مدفعية الجيش الوطني الليبي على سفينة تحمل بميناء طرابلس.

وبحسب المعلومات، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد أصيب الجنرال التركي الملقب بـ باسم (المخلب الأسود)، بجروح خطيرة في القصف يوم 18 فبراير الجاري، قبل أن يلقي حتفه في بلاده بعد أن نقل إليها للعلاج.

هذه المعلومات جرى تداولها من خلال العديد من الحسابات الناطقة اللغة التركية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث تساءلت العديد منها حول صحة نبأ مقتل الجنرال خليل سوسيال جراء القصف على ميناء طرابلس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اعترف يوم السبت بمقتل عدد من العسكريين الأتراك في ليبيا، لكنه لم يذكر أي من أسماء القتلى أو رتبهم العسكرية.

وقال أردوغان، في كلمة له بمدينة إزمير، يوم السبت “ذهبنا إلى ليبيا، مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض، ومستمرون في الكفاح في الميادين ضد قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر”. وأضاف، لدينا عدد من الشهداء”، في إشارة إلى القتلى من جنوده ومرتزقته.

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