رفع حالة النفير بالمدينة.. عميد زوارة يستنجد بالسراج ويكشف اهداف تحركات الجيش الوطني

ناشد عميد بلدية زوارة فرحات بوالشواشي حكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتقديم جميع أنواع الدعم للمدينة قبل توغل عناصر قوات “الجيش الوطني” في المدينة وتكرار سيناريو غريان، حسب وصفه.

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة زوارة حالة النفير ورفع درجة الاستعداد والتأهب في بلدية زوارة الكبرى ومحيطها بعد رصدها لتحركات مشبوهة وتحشيدات عسكرية لقوات “الجيش الوطني” بالمنطقة.

وقال عميد المجلس البلدي زوارة فرحات بشواشي في تصريحات إعلامية إن الأجهزة الأمنية بالمدينة رصدت مكالمات هاتفية بين عناصر تابعين لقوات حفتر تفيد باستعدادهم للقيام بعمليات عسكرية تستهدف المدينة ومحيطها.

وأشار فرحات بوالشواشي أن قوات “الجيش الوطني” تستهدف مجمع مليتة وميناء ومطار زوارة ومعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وأضاف عميد بلدية زوارة أنه تم رفع درجة الطوارئ والاستعدادات القصوى وتسخير كافة إمكانيات المدينة للمجهود الحربي.

وكانت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية قد حذرت؛ من تحركات مشبوهة وتحشيد لقوات (الجيش الوطني) في قاعدة الوطية والعجيلات وصبراتة وصرمان.

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