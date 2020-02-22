نقاش في اجدابيا حول المساءلة المجتمعية

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شهدت مدينة اجدابيا انطلاق فعاليات ورشة تدريبية خاصة بالمساءلة المجتمعية، من تنظيم”مبادرة التغيير السلمي بنغازي” و “منظمة بي سي آي وتنفذهها وتشرف عليها “الشراكة المجتمعية اجدابيا “.

استهدفت الورشة تدريب أعضاء الشراكة المجتمعية اجدابيا وتركز التدريب على مفاهيم وآليات المساءلة المجتمعية ودورها في تحسين الأداء العام للقطاعات والتفاعل المستمر بين السلطات المحلية والمواطنين.

حضر الورشة رئيس المجلس التسيري لبلدية اجدابيا وعدد من النشطاء والخبراء المحليين وممثلون عن القطاعات العامة بالمدينة.

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