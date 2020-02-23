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تمنهنت..مساعي الحكومة الليبية لحل مختنقات الجنوب

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

عقدت اللجنة المُشكلة من قبل الحكومة الليبية، عدة لقاءات واجتماعات تقابلية، مع عدد من المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية، لمناقشة العراقيل والأزمات التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب بشكل عام.

كما عُقد الاجتماع الجديد في مدينة تمنهت- 29 كم شمالي سبها- ، ترأسه رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق “أبوبكر أبوفيلة”، مع الجهات المسؤولة عن القطاعات الخدمية في الجنوب، وعُرضت فيه الآليات الممكنة لحل الأزمات ومساعدة المنطقة على تجاوز المختنقات، عبر مشاريع البنية التحتية.

وتركزت مجمل الاجتماعات على أهم المختنقات التي تعاني منها البلديات والموقف التعاقدي لمختلف مشاريع البنية التحتية؛ واعداد التقارير والتوصيات بخصوصها واحالتها لرئاسة الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها .

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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