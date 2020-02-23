تمنهنت..مساعي الحكومة الليبية لحل مختنقات الجنوب

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عقدت اللجنة المُشكلة من قبل الحكومة الليبية، عدة لقاءات واجتماعات تقابلية، مع عدد من المجالس البلدية بالمنطقة الجنوبية، لمناقشة العراقيل والأزمات التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب بشكل عام.

كما عُقد الاجتماع الجديد في مدينة تمنهت- 29 كم شمالي سبها- ، ترأسه رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق “أبوبكر أبوفيلة”، مع الجهات المسؤولة عن القطاعات الخدمية في الجنوب، وعُرضت فيه الآليات الممكنة لحل الأزمات ومساعدة المنطقة على تجاوز المختنقات، عبر مشاريع البنية التحتية.

وتركزت مجمل الاجتماعات على أهم المختنقات التي تعاني منها البلديات والموقف التعاقدي لمختلف مشاريع البنية التحتية؛ واعداد التقارير والتوصيات بخصوصها واحالتها لرئاسة الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها .

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