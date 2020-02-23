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أمغيب يتوقع حدوث نهاية قريبة لحكومة الوفاق وحليفتها تركيا في ليبيا

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

رأى عضو مجلس النواب الليبي، سعد امغيب، أن هناك حالة من التخبط والارتباك قد أصبحت واضحة في تعامل حكومة الوفاق وحليفتها تركيا مع الوضع الراهن في ليبيا.

وتوقع أمغيب، حدوث حدث كبير في المستقبل القريب سيكون بمثابة بداية النهاية بالنسبة لحكومة الوفاق وحليفتها تركيا.

وأكد أمغيب، أن التصريحات والتحركات السياسية الأخيرة لرئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، ووزراء الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت متخبطة ومرتبكة.  

وقال أمغيب في تدوينة على فيسبوك، “حالة من التخبط في التحركات وارتباك واضح ظهر جليًا في كل التصريحات السياسية الأخيرة لفائز السراج ووزراء حكومته وداعمهم الداعم الأكبر للإرهاب في العالم الرئيس التركي أردوغان هذه الأيام”. وأضاف، “أعتقد أن هنالك حدث كبير قادم يعرفون أنه سيكون بداية النهاية بالنسبة لهم”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • الحمد لله ان كل من دعمهم اردوغان دفعهم للتهلكة ففى مصر كان الاخوان فى السلطة واقصوا كل من دعمهم وعادوا الجميع وظنوا ان الامريكان سيعيدوهم فخزلوهم وهم ما يحدث الان يتقرب الخوان للخوان ويعرضوا عليهم قواعد عسكرية فى خيانة عظمى لم يفعلها اى حاكم مستبد فلم يرضى حسنى مبارك ولا القذافى ولا بن على ولا صدام باى قواعد للامريكان ولا من يقولوا عنه انه امريكانى ويتهمونه بالتبعية لروسيا يقصدون المشير اه يانافوخى على غباوة الخوان بغبغانات تردد كلام متناقض مع بعضه ويصدقوا اى خزعبلات غير منطقية عندما تصورا ان السيسى وهو وزير دفاع اخوانى اى عقل واى منطق ان يكون مدير مخابرات سابق اخوانى من رابع المستحيلات ولكن مع الخوان عقل حيوان عادى فلا عجب ان يصدقوا ان المشير خليفة حفتر اخوانى !!!

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