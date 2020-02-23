أمغيب يتوقع حدوث نهاية قريبة لحكومة الوفاق وحليفتها تركيا في ليبيا

أخبار ليبيا24

رأى عضو مجلس النواب الليبي، سعد امغيب، أن هناك حالة من التخبط والارتباك قد أصبحت واضحة في تعامل حكومة الوفاق وحليفتها تركيا مع الوضع الراهن في ليبيا.

وتوقع أمغيب، حدوث حدث كبير في المستقبل القريب سيكون بمثابة بداية النهاية بالنسبة لحكومة الوفاق وحليفتها تركيا.

وأكد أمغيب، أن التصريحات والتحركات السياسية الأخيرة لرئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، ووزراء الحكومة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت متخبطة ومرتبكة.

وقال أمغيب في تدوينة على فيسبوك، “حالة من التخبط في التحركات وارتباك واضح ظهر جليًا في كل التصريحات السياسية الأخيرة لفائز السراج ووزراء حكومته وداعمهم الداعم الأكبر للإرهاب في العالم الرئيس التركي أردوغان هذه الأيام”. وأضاف، “أعتقد أن هنالك حدث كبير قادم يعرفون أنه سيكون بداية النهاية بالنسبة لهم”.

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