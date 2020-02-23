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سبها.. دورات لتأهيل موظفي المجالس البلدية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

نظمت “مبادرة التغيير السلمي” في مدينة سبها، مجموعة دورات تدريبية، لزيادة مهارات الموظفين وقدرتهم على التواصل وبناء العلاقات الوظيفية بشكل جيد، بقاعة “شركة الشرارة للتدريب والتطوير”.

وأوضح منسق المبادرة بالمنطقة الجنوبية سليمان الشامي، لـ218 أن البرنامج استهدف في أولى دوراته موظفي بلدية سبها وبلدية براك الشاطئ، لتعزيز قدراتهم وتدريبهم على تفاصيل العمل الإداري وسبل تسهيله بشكل جيد لهم وللمواطنين.

وأضاف “الشامي” أن سلسلة الدورات ستستمر خلال الفترة المقبلة في بلديات وادي البوانيس والشويرف وغات والقطرون وأوباري وغيرها من بلديات المنطقة الجنوبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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