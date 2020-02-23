أقار- وادي عتبة.. ملتقى لمناقشة المركزية وتوزيع الثروة

متابعة|218

نظم المجلسان الاجتماعي والبلدي في وادي عتبة بمشاركة نخبة من الأكادميين في بلدة “أقار” –إحدى محلات وادي عتبة – ملتقى علمي بعنوان “آليات توزيع عائدات الثروة في ليبيا والمركزية “، وذلك وفق المسار الاقتصادي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين .

تخلل الملتقى عدة محاور، منها أدارة توزيع ايرادات الدولة بالتساوي حسب المناطق دون تمييز ونتائج قرارات اللامركزية وسبل تعزيز قدرات الحكم المحلي في تقديم خدمات ذات مستوى عالٍ للمنطقة، لاستئناف العمل بمشروعات التنمية وإعادة الإعمار.

يأتي الملتقى الذي حضره عدد من المهتمين بالشأن الإقتصادي، فى الوقت الذي تحتاج فيه بلدية “وادي عتبة” لتصحيح مفاهيم توزيع الثروات ووضع أساسات التنمية لطالما بقت القطاعات والهيئات المحلية تهيمن عليها مركزية صنع القرار- حسب القيمين على الملتقى .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية