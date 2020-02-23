الجروشي: النواب الـ40 في طرابلس (مطلوبون للعدالة)

تصريح|موقع البرلمان

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي : (إن الــ 40 نائباً الموجودين في طرابلس والمنشقين عن مجلس النواب، مطلوبون للعدالة بتهمة خيانة الوطن وجلب المستعمر ، وأنهم يمثلون اغتصاباً لإرادة الشعب الليبي وسلباً لسلطة مجلس النواب بالإضافة إلى شق الصف الوطني وتعميق شرخ الفتنة وتمزيق مصالح الشعب كما أنهم يوفرون الغطاء السياسي لأفعال الارهابيين والمجرمين في العاصمة)..حسب ماجاء في تصريح له نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وأضاف الجروشي أن : (هؤلاء المنشقون يمثلون جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة سياسياً ، فقد كان غالبيتهم معنا منذ ميلاد مجلس النواب في طبرق عام 2014 ،لكنهم كانوا يشتتون في جهودنا الوطنية ويشدوا هممنا للوراء، مما ساعد على انحراف البوصلة الوطنية لمجلس النواب عن طريق الحق والحقيقة مرات عديدة).

وقال الجروشي :(إن هؤلاء النواب المنشقين باجتماعهم وانتخابهم لإبن أخ وزير خارجية الوفاق رئيسا ً لهم يعد تجسيدا للقبلية والجهوية وتكريساً للمحسوبية، فضلاً عن أنهم لم يحترموا الإعلان الدستوري وحنثوا بالقسم ونكثوا بالعهد ، فكيف سيحترمهم الليبيون و المجتمع الدولي بعد ذلك) .

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