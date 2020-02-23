مصدر أمني: مقتل قائد القوات التركية في ليبيا

أفاد مصدر أمني ليبي، بأن قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال قُتل خلال قصف الجيش الليبي أهدافًا في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي.

وقصف الجيش الليبي مخزن ذخيرة في مياء طرابلس، أسفر عن تدمير شحنة أسلحة ومعدات عسكرية أنزلتها سفينة شحن تركية في الميناء.

وأشار المصدر لـ“إرم نيوز“ اليوم السبت، إلى أن القصف أسفر أيضا عن مقتل 3 عناصر بقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى ضابط تركي ومترجم سوري، وإصابة الجنرال سويسال الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.

وأشار إلى نقل القائد التركي مع شخصين آخرين على متن الخطوط الجوية الليبية إلى تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في السابق، عن وجود مستشارين أتراك في طرابلس لتقديم المشورة للقوات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي.

وبعدها أعلنت وسائل إعلام قريبة من أنقرة أن أركان الجيش التركي، أوكل لسويسال مهمة قيادة القوات التركية في ليبيا.