«بلدي عين زارة»: رصف عدد من الطرق لتخفيف الازدحام

أعلن المجلس البلدي عين زارة تنفيذ عدد من مشاريع رصف الطرق في نطاق البلدية، لتخفيف حدة الازدحام المروري.

وأشار، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال)، إلى «رصف عدد من الطرق الحيوية بطريق الجامعة وطريق مخازن الدقيق تحت اشراف مكتب المشروعات بالبلدية».

وأوضح أن تنفيذ هذه الطرق سيحل مشكلة الاختناقات عبر طرق عين زاره خصوصا مع فتح العديد من الطرق داخل نطاق البلدية، لتخفيف حدة الازدحام في العديد من المختنقات.

ونوه إلى رصف طرق العلاج الطبيعي، والمزاوغة، والسدرة، والسعداوي الفرعية، والهضبة الشرقية خلف الجامعة . كما يجري توسعة طريق عين زارة الرئيسي وطريق القرقني، وحل مختنق جزيرة الفرناج بفتح مسارين للدوران.

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