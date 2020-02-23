ملتقى المدن المازيغية: «الضرب بيد من حديد» لمن يحاول زعزعة السلم في زوارة والزاوية

عبر ملتقى المدن الأمازيغية عن الاستعداد لـ«الضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة السلم والأمن في مدينتي زوارة والزاوية وكافة مدن المنطقة الغربية»، وذلك بعد أنباء عن تحركات لقوات القيادة العامة تجاه زوارة.

وقال الملتقي، في بيان نقلته الصفحة الرسمية لبلدية زوارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «البلديات الأمازيغية وحكمائها وجيشها الوطني والقوى المساندة في جبل نفوسة تنادت للوقوف جنبا إلى جنب مع مدينتي زوارة والزواية ضد التهديدات والتحشيدات المستمرة لميليشيات الكرامة»، حسب وصف البيان.

ودعا بيان ملتقى المدن الأمازيغية «المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة لتحمل كامل مسؤولياتهما تجاه الأحداث الجارية».

الغرفة الأمنية المشتركة زوارة: رصد تحركات لقوات تابعة للقيادة العامة

كانت الغرفة الأمنية المشتركة زوارة أعلنت رفع درجة الاستعداد والتأهب وإعلان حالة التعبئة العامة السبت بعد رصد «تحركات مشبوهة و تحشيد» لقوات تابعة للقيادة العامة.

وحسب عملية بركان الغضب، فقد رصدت الغرفة الأمنية المشتركة زوارة مكالمات هاتفية مفادها البدء بعمليات عسكرية لزعزعة الأمن والاستقرار في اتجاه بلدية زوارة الكبرى».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا