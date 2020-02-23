مقتل قائد القوات التركية على يد القوات المسلحة العربية الليبية

طرابلس 23 فبراير 2020 (وال) – أكد مصدر عسكري أن قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال قُتل خلال قصف للقوات المسلحة العربية الليبية لأهداف في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي.

وقصفت القوات المسلحة مخزن ذخيرة في ميناء طرابلس، أسفر عن تدمير شحنة أسلحة ومعدات عسكرية أنزلتها سفينة شحن تركية في الميناء.

وأشار المصدر لـموقع “إرم نيوز“إلى أن القصف أسفر أيضا عن مقتل 3 عناصر بقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى ضابط تركي ومترجم سوري، وإصابة الجنرال سويسال الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.

وأشار إلى نقل القائد التركي مع شخصين آخرين على متن الخطوط الجوية الليبية إلى تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، في السابق، عن وجود مستشارين أتراك في طرابلس لتقديم المشورة لمليشيات الوفاق التي تقاتل قوات الجيش .

وبعدها أعلنت وسائل إعلام قريبة من أنقرة أن أركان الجيش التركي، أوكل لسويسال مهمة قيادة القوات التركية في ليبيا.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات هي الأولى من نوعها، بسقوط قتلى من الجيش التركي في العمليات العسكرية التي تنفذها بلاده لدعم ميليشيات طرابلس في مواجهة القوات المسلحة .

وأكد الرئيس التركي أن سياسات أنقرة في سوريا وليبيا “ليست مغامرة، ولا خيارا عبثيا”، مضيفًا “ذهبنا إلى ليبيا بمقاتلين من الجيش الوطني السوري، ومازلنا مستمرين في قتالنا، كما سقط عدد من القتلى في صفوف الجنود الأتراك”.

ودافع أردوغان، أمام حشد من مناصريه في مدينة إزمير، عن سياسية بلاده في ليبيا وسوريا والبحر الأبيض المتوسط، قائلا: “إن تدخلنا في ليبيا وسوريا ومياه البحر الأبيض المتوسط ضروري جدًا، وإذ لم نتدخل سندفع ثمنا باهظا في المستقبل. وستكون العواقب وخيمة، وجيشنا موجود في كل مكان”. (وال – طرابلس)

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