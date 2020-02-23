الجروشي: النواب المنشقون في طرابلس يوفرون غطاء سياسي للجماعات الإرهابية

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن”نواب المجلس المنشقين بالعاصمة طرابلس مطلوبون للعدالة بتهمة خيانة الوطن، متهماً إياهم بتوفير غطاء سياسي للجماعات الإرهابية.

الجروشي أكد في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت على أن هناك 40 نائب في طرابلس منشقون عن مجلس النواب مطلوبون للعدالة بتهمة خيانة الوطن وجلب المستعمر.

وإعتبر أنهم يمثلون اغتصاباً لإرادة الشعب الليبي وسلباً لسلطة مجلس النواب بالإضافة إلى شق الصف الوطني وتعميق شرخ الفتنة وتمزيق مصالح الشعب.

وأوضح أن هؤلاء النواب المنشقين يوفرون الغطاء السياسي لأفعال الإرهابيين والمجرمين في العاصمة باجتماعهم وانتخابهم لابن أخ وزير خارجية الوفاق غير الشرعية رئيساً لهم يعد تجسيداً للقبلية والجهوية وتكريساً للمحسوبية.

كما شدد على أن نواب طرابلس لم يحترموا الإعلان الدستوري وحنثوا بالقسم ونكثوا بالعهد فكيف سيحترمهم الليبيون والمجتمع الدولي بعد ذلك بحسب قوله.

وأردف “حقيقة هؤلاء المنشقين يمثلون جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) سياسياً فقد كان غالبيتهم معنا منذ ميلاد مجلس النواب بطبرق عام 2014 لكنهم كانوا يشتتون جهودنا الوطنية ويشدوا هممنا للوراء مما أسهم في انحراف البوصلة الوطنية لمجلس النواب عن طريق الحق والحقيقة مرات عديدة”.

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