الأطيوش يعتذرعن تلبية الدعوة الأممية للمشاركة في جنيف

قدم شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش اعتذارا عن المشاركة في اجتماعات جنيف السياسية المقررة في السادس والعشرين من هذا الشهر.

وجاء اعتذار الأطيوش بعد دعوة وجهت له من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا للمشاركة في حوارات جنيف المخصصة للمسار السياسي والتي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية وإلى جانبهم شخصيات عامة تم ترشيحها من قبل البعثة الأممية.

وإلى جانب المسار السياسي، تعمل البعثة الأممية على رعاية مسارين آخرين في إطار سعيها لحل الأزمة في ليبيا، الأول عسكري يتمثل في مباحثات لجنة 5+5 العسكرية في جنيف، إضافة إلى المسار الاقتصادي.

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