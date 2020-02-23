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الأطيوش يعتذرعن تلبية الدعوة الأممية للمشاركة في جنيف

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش اعتذارا عن المشاركة في اجتماعات جنيف السياسية المقررة في السادس والعشرين من هذا الشهر.

وجاء اعتذار الأطيوش بعد دعوة وجهت له من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا للمشاركة في حوارات جنيف المخصصة للمسار السياسي والتي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية وإلى جانبهم شخصيات عامة تم ترشيحها من قبل البعثة الأممية.

وإلى جانب المسار السياسي، تعمل البعثة الأممية على رعاية مسارين آخرين في إطار سعيها لحل الأزمة في ليبيا، الأول عسكري يتمثل في مباحثات لجنة 5+5 العسكرية في جنيف، إضافة إلى المسار الاقتصادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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