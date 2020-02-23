إلى أي مدى تؤثر عدم مشاركة حكومة الوفاق الليبية في الحوار السياسي في جنيف؟

نقل مراسل فرانس24 في طرابلس الليبية معاذ الشيخ أن 86 عضوا في مجلس الدولة الليبي صوتوا بإجماع لصالح تعليق المشاركة في مفاوضات جنيف إلى حين تحقيق عدة مطالب أهمها وجود تقدم في المسار العسكري والالتزام بالاتفاق السياسي، بالإضافة إلى عدة توضيحات طلبها المجلس الأعلى للدولة من البعثة الأممية، فما تأثير ذلك على الحوار السياسي المقام لحل الأزمة في جنيف؟
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