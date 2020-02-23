المحجوب: مقتل 16 عنصر من الجيش التركي في ليبيا

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب مقتل 16 عنصر من الجيش التركي على يد القوات المسلحة.

وقال المحجوب لـRT، إن “16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد”.

وكان مصدر أمني ليبي، أفاد بأن قائد القوات التركية في ليبيا الجنرال خليل سويسال قُتل خلال قصف الجيش الليبي أهدافًا في ميناء طرابلس الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر إلى أن القصف أسفر أيضا عن مقتل 3 عناصر بقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى ضابط تركي ومترجم سوري، وإصابة الجنرال سويسال الذي نقل للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة.