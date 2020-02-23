الأرصاد: أمطار متفرقة شمال شرق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة اليوم الأحد علي بعض مناطق شمال شرق ليبيا، نتيجة تأثر هذه المناطق بامتداد منخفض سطحى مدعوم بكتلة هوائية باردة.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى فرصة جيدة لهطول أمطار على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، يصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد احيانا.

وتهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة اليوم وباردة نسبيا تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المناطق الساحلية، تسبب فى اضطراب حالة البحر وارتفاع للموج يصل الى 3.75 متر، وتنقشع السحب الممطرة بداية من هذه الليلة، بينما يكون الطقس معتدلًا نسبيًا على باقى المناطق، حسب النشرة الجوية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 14 و18 درجة مئوية، وتكون منخفضة على مناطق الجبل الاخضر حيث تتراوح بين 7 و11 درجة مئوية، بينما تكون بمناطق الجنوب ما بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا آخر الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية والجنوب.

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