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تبون: الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ليبيا.

وقال تبون لـRT، إن بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين وأنها لن تنحاز لطرف على حساب آخر، مبينا أن أقل ما يمكن أن تفعله الجزائر لليبيا، هو رد الجميل لشعبها على موقفه من ثورة التحرير.

والتقى تبون رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الشهر الماضي وأكد أن الجزائر تقف دائما إلى جانب الليبيين، وأنها ستبذل كل جهدها لإنهاء الحرب، والحد من التداعيات الخطرة التي تهدد ليبيا، مشددا على أن أمن الجزائر من أمن ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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