المشري: نعترف بالبعثة كوسيط لا مُدير للأزمة الليبية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في كلمته أثناء الجلسة التي انعقدت، أمس السبت، في طرابلس إن المجلس علق مشاركته لعدم التزام البعثة بتطبيق بعض الاشتراطات التي طلبت منها.

وأوضح المشري أن المجلس يتعامل مع البعثة كوسيط لتسهيل الحوار بين الليبيين، رافضا ما وصفه بمحاولاتها إدارة الأزمة، مؤكداً أنه لن يقبل أن تُدار الأزمة من غير الليبيين.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن الأوضاع العسكرية للمجموعات الموالية للوفاق في أحسن حالاتها منذ بدء القتال مطلع أبريل الماضي.

يُشار إلى أن اشتراطات المجلس الأعلى للدولة تتمثل في تحقيق تقدم في المسار العسكري، والاعتداد برأي الفريق المكلف من الرئاسي، والالتزام بالاتفاق السياسي قاعدة ومرجعية أساسية لأي اتفاق، وإن أي تعديل يطرأ عليه يجب أن يكون وفقا للمادة 12 من الأحكام المضافة.

كما طالب المجلس البعثة بتوضيح حول آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار، وإحاطته بأسماء المشاركين من مجلس النواب والذين سيختارهم المبعوث الأممي، وأجندة الحوار والمواضيع المطروحة، وضمان تمثيل عادل للمرأة.

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