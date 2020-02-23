مديرية أمن طرابلس: ضبط أشخاص تهجموا على مقر وزارة الموصلات

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد القبض على أشخاص تهجموا على مقر وزارة الموصلات.

وقالت المديرية، في بيان، إن أعضاء الأمن المركزي فرع طرابلس تمكنوا من القاء القبض على كل من (ع.ش) و(م.ن) و(س .ق) قاموا برفقة مجهولين وهم في حالة سكر ومسلحين بالتهجم على مقر الوزارة.

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وأشارت المديرية إلى أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية على مقر وزارة المواصلات، منوهة إلى اتخاذالإجراءات اللازمة بشأنهم.

وتكثف المديرية أعمال التأمين لفرض الأمن بالعاصمة، وفي هذا السياق ألقت القبض على 59 متهما في وقائع خطف وسرقة وشروع في القتل خلال شهر يناير الماضي.



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