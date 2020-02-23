المشاركون في ملتقى الأمازيغ يدعون الرئاسي لتحمل مسؤولياته

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

23 February, 2020

دعا أعيان وعمداء البلديات والوحدات العسكرية والقوى المساندة لها بجبل نفوسة وزوارة المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة لتحمل كامل مسؤولياتهما تجاه الأحداث الجارية.

وقال الأعيان في البيان الختامي لملتقى المدن الأمازيغية إن البلديات الأمازيغية تنادت لمساندة زوارة والزاوية ضد الجيش الليبي.

وحث المجتمعون في بيانهم “كافة البلديات بالمنطقة الغربية في الساحل والجبل على احترام المواثيق والاتفاقيات السابقة بما يحفظ التعايش السلمي بين المدن” مشيدين “بالمواقف الوطنية لأبناء المناطق المجاورة الرافضين لخلق أي صراع في المنطقة”.

وأكد المجتمعون أن “إرادة المجتمعين بمدينة زوارة تمثل إرادة مشتركة وموحدة” مشددين على استعدادهم لاتخاذ إجراءات حازمة والضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة السلم والأمن في مدينتي زوارة والزاوية وكافة مدن المنطقة الغربية”.