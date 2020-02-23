الخارجية المصرية: يجب دعم الجامعة العربية لتكون جزءاً من الحل في أي مشكلات تواجهها المنطقة

ليبيا – أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق على أن الدور العربي خلال السنوات الأخيرة مفقود بشكل واضح باستثناء جهود بعض الدول.

بيومي قال في تصريح لصحيفة “الإتحاد” إن هذه الدول في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ومصر من أجل إيجاد حلول للصراعات التي تشهدها بعض الدول العربية ومن بينها سوريا واليمن وليبيا.

وأشار في الوقت نفسه إلى جهود الدول الثلاث من أجل استقرار الأوضاع في دول أخرى مثل السودان.

كما شدد على أن هناك حاجة ماسة لدعم الجامعة العربية التي يجب أن تكون عاملاً رئيساً في جهود استقرار دول المنطقة العربية وأن تكون جزءاً من الحل في أي مشكلات أو أخطار تواجهها المنطقة والحيلولة دون إفساح المجال لأي من القوى الإقليمية التدخل في شؤون المنطقة وتعريض أمنها واستقرارها للخطر.

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