نحن موجودين فهل لهم من باقية..في ذكرى التفجير الإرهابي نادي البرانس يفتتح ملعب “شهداء القبة”

أخبار ليبيا24- خاص

وجود الإرهاب في أي بقعة على الأرض يعني الموت والدمار والحزن والبؤس وانعدام الحياة، وبمجرد طرده منها وتطهير تلك البقعة من نجسه وإرهابه تدب فيها الحياة وتشرق الشمس.

في عدة مدن ومناطق في ليبيا ما أن سيطر الإرهاب عليها أو على أجزاء منها أصبحت كالطرف الذي أصيب بالسرطان، تصاب تلك المناطق بالشلل وتنعدم فيها الحياة، وتصبح شعارًا للموت والقتل والدم والتعذيب.

وما إن تتحرر تلك المناطق من هذا التنظيم الإرهابي تنقشع تلك الغيوم السوداء عنها، وتعود إليها الحياة تلقائيًا وتدب بين جوانبها ضحكات الأطفال وصراخهم ولعبهم في الشوارع والميادين معلنين القضاء على الإرهاب.

حاول الإرهاب القضاء على كل مظاهر الحياة وأوقف النشاطات الثقافية والرياضية وحول بعض المقرات والمسارح ودور العرض والملاعب إلى محاكم وساحات لتنفيذ أحكامه الإجرامية على ضحاياه.

وظن الإرهابيون وخيل إليهم أنهم سيتمكنون من السيطرة على ليبيا بعد أن سيطروا على مدينة درنة وسرت وأجزاء من بنغازي، وأظهروا كل قبحهم وإجرامهم لإخافة الليبيين وإرغامهم على التسليم والانصياع.

إلا أن كل القوة والبطش التي حاول الإرهابيين إظهارها لليبيين وكل محاولات الترهيب والتهديد والوعيد لم تثني الليبيين عن مواجهتهم ولم تمنعهم من قتالهم ومقاومتهم.

وبعد كل انتصار وتحرير وتطهير لأي منطقة من دنس الإرهابيين رغم حجم الدمار والخراب الذي يطالها إلا أن الحياة تعود إلى أوصال تلك المنطقة وكأنه تحدي تلقائي من قبل المواطنين لهذا الإرهاب وفكره وإجرامه.

مرت خلال اليومين الماضيين الذكري الخامسة للتفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة القبة وراح ضحيته أكثر من 50 قتيل حيث يصادف يوم 20 فبراير، كانت ذكرى مؤلمة لفقدان الأبرياء في هذا التفجير الإرهابي الغاشم إلا أن الليبيين كعادتهم يتحدون الحزن بالفرح.

وتخليدًا لذكرى شهداء هذا التفجير الإرهابي وتكريمًا لهم ولذكراهم قررت إدارة نادي البرانس في منطقة القبة تسمية ملعبها الجديد باسم “ملعب شهداء القبة”

وافتتح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشكل رسمي ملعب “شهداء القبة” وبحضور أسر الشهداء وبعض من روؤساء القطاعات وأبناء نادي البرانس، في رسالة للإرهاب بأننا موجودين فهل لهم من باقية.

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